Vaticano: Papa esorta a non avere paura dell'altro, dello straniero e di chi è diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La paura blocca, paralizza. E isola: pensiamo alla paura dell'altro, di chi è straniero, di chi è diverso, di chi la pensa in un altro modo". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita del Regina Caeli in piazza San Pietro, nel giorno della Pentecoste. "Con il dono dello Spirito, Gesù desidera liberare i discepoli dalla paura che li tiene rinchiusi in casa, perché siano capaci di uscire e diventino testimoni e annunciatori del Vangelo", ha spiegato il Pontefice. Quindi Francesco ha invitato a non chiuderci dentro "nelle situazioni più difficili", per non permettere "alla paura di prendere il sopravvento e di fare la 'voce grossa' dentro di noi. E così, per reazione, le porte del cuore si chiudono, come succede quando scatta un allarme all'interno di un edificio. La causa, quindi, è la paura: paura di non farcela, di essere soli ad affrontare le battaglie di ogni giorno, di rischiare e poi di restare delusi, di fare delle scelte sbagliate". Il Santo Padre ha quindi spiegato che "ci può essere persino la paura di Dio: che mi punisca, che ce l'abbia con me... Se diamo spazio a queste false paure - ha detto - le porte si chiudono: quelle del cuore, della società, e anche le porte della Chiesa. Dove c'è paura, c'è chiusura. E non va bene". (Civ)