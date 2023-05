Spagna: elezioni amministrative, Sanchez chiede ai cittadini di votare "positivamente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto ai cittadini di votare "positivamente" perché "più forte sarà la democrazia e meglio sarà per le istituzioni". Il premier lo ha detto in alcune dichiarazioni rilasciate ai media dopo aver votato presso il Colegio de Nuestra Senora del Buen Consejo a Madrid. "È molto importante andare a votare oggi e farlo in modo positivo. Sono convinto che la maggioranza dei cittadini voterà positivamente, voterà con rispetto e riflessione", ha aggiunto. Sánchez ha inoltre sottolineato l'importanza di esercitare il diritto di voto per ribadire "l'importanza" della sanità pubblica, dell'istruzione pubblica e delle politiche abitative. "Più persone votano oggi, meglio sarà per le nostre istituzioni, più forte sarà la nostra democrazia", ha fermato. (Spm)