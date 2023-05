Pnrr: Carfagna (Azione), persi mesi, gestione governo inadeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azione ha sempre evitato polemiche sulla nuova gestione del Pnrr, offrendo semmai supporto collaborativo al governo. Ma adesso, dopo sette mesi, viene davvero il dubbio che il governo stia gestendo in maniera inadeguata il più grande piano di ricostruzione e di rilancio del nostro Paese dal secondo dopoguerra in poi". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, a margine della seconda giornata dedicata ai giovani under 30 di Azione. "Si sono persi 7-8 mesi per cambiare la governance - ha aggiunto - e per un piano che deve essere attuato in cinque anni sono davvero tanti. Tra l'altro la maggioranza di governo ha detto sin dalla campagna elettorale che avrebbe voluto modificare il Pnrr: qualcuno ha detto che andava completamente riscritto, altri hanno parlato di frittata fatta, ma oggi, a distanza di tanti mesi, ancora non sappiamo quali sono le opere che si ritiene di non poter realizzare, quali quelle che si intende modificare e in che modo. Sappiamo bene che il quadro economico e geopolitico è cambiato e conosciamo le difficoltà, perché abbiamo gestito il Pnrr per un tratto di strada e non c'è stato giorno in cui non abbiamo sollecitato e supportato le amministrazioni centrali e locali per consentire loro di attuare il Piano. Chiediamo però al governo di affrontare i problemi e fare di tutto per non perdere i soldi. E chiediamo anche, con forza, che il 40 per cento dei fondi destinati al Mezzogiorno, gli 82 miliardi che servono per modernizzare le infrastrutture del Sud - l'alta velocità ferroviaria, le stazioni, i porti, le Zes, le scuole, gli asili nido, i presidi sanitari - vengano difesi e non vengano intaccati. Non si pensi che con la scusa che il Sud non sa spendere si possano dirottare quelle risorse verso altre regioni. Quei soldi vanno dati a chi deve recuperare ritardi e divari - ha concluso Carfagna - si lavori in questa direzione".(Rin)