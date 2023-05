Ue: Tajani, serve visione non ideologica ma pragmatica in lotta a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre avere una visione non ideologica ma pragmatica della lotta al cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Festival dell’economia di Trento. “Se fissiamo obiettivi che non possono essere raggiunti, rischiamo di creare problemi. Si pensi all’agricoltura e ad altri comparti industriali”, ha detto. “C’è una visione anche per quanto riguarda l’alimentazione. Siamo strenui difensori della dieta mediterranea ma non possono dirci che il vino fa male. Abbiamo una visione che mette al centro l’uomo. Non un nuovo panteismo che mette al centro di tutto l’ambiente”, ha continuato Tajani. Il ministro ha anche espresso soddisfazione per il fatto che “il presidente francese Emmanuel Macron e il premier belga Alexander De Croo hanno dato l’altolà a questa posizione ambientalista che non tiene conto delle questioni sociali ed economiche. Imprese e agricoltura devono restare competitivi”. (Res)