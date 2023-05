Università: Marti, bene incremento posti medicina, battaglia Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Bene 4 mila posti in più per il corso di laurea in Medicina: si ampliano, così, tra il 25 e il 30 per cento le nuove immatricolazioni. È importante invertire la rotta, riorganizzare gli spazi e incrementare i nuovi ingressi per gli aspiranti camici bianchi. Un aumento del loro numero nei prossimi anni significa migliorare anche la qualità dell'assistenza. Come Lega, sollecitiamo da tempo una riforma sulle modalità di accesso oltre che una programmazione più ampia. Occorre garantire il diritto allo studio colmando, allo stesso tempo, la forte carenza di organico negli ospedali e nei territori". Lo dichiara il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura, Istruzione e Sport di palazzo Madama.