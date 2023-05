Export: Tajani, buona politica estera fatta non solo da diplomatici ma anche da imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona politica estera non la fanno soltanto i diplomatici ma anche gli imprenditori che esportano prodotti di qualità. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Festival dell’economia di Trento. Gli oltre 600 miliardi di export nel 2022 sono “un record”. L’export “è quasi il 40 per cento del nostro Pil. Sta aumentando anche in Africa, ci sono mercati importanti”, ha affermato Tajani. “Si deve andare ad attaccare il mercato dell’Italian sounding, è un’opportunità. Sul mercato internazionale piace il prodotto italiano e quindi c’è chi compra anche il finto italiano”, ha riconosciuto Tajani. “Stiamo organizzando business forum in tutto il mondo e lo facciamo in sintonia con i colleghi dell’Agricoltura e del Made in Italy, Lollobrigida e Urso. Un lavoro solidale tra ministri può avere migliori risultati”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)