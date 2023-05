Roma: 43esimo anniversario della morte dell'agente "Serpico" per mano dei Nar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi il 43esimo anniversario dell'attentato, a opera di un commando terrorista dei Nuclei armati rivoluzionari, in cui persero la vita il vicebrigadiere di polizia Francesco Evangelista, conosciuto da molti con il nome di "Serpico", e anni dopo, a seguito delle ferite riportate, il vicebrigadiere Antonio Manfreda. Quarantatré anni fa Evangelista, conosciuto con il nome di "Serpico", perse la vita a seguito delle ferite riportate la mattina del 28 maggio 1980 quando quattro terroristi tesero un agguato di fronte al liceo Giulio Cesare di Roma. Nonostante la reazione di due poliziotti, colleghi della vittima, Evangelista morì raggiunto da sette colpi. Per l'occasione il Vicario del Questore di Roma Francesco Rattà, alla presenza dei familiari, ha deposto una corona di alloro sulla lapide collocata all'interno del commissariato Porta Pia, dove i poliziotti prestavano servizio all'epoca dell'attentato, in nome del capo della polizia, il direttore generale Vittorio Pisani. (Rer)