India: oggi l'inaugurazione del nuovo parlamento (4)

- L’Alleanza democratica nazionale ha risposto condannando “inequivocabilmente la sprezzante decisione”. “Questo atto non è semplicemente irrispettoso; è un palese affronto all’ethos democratico e ai valori costituzionali della nostra grande nazione”, hanno scritto in un comunicato i membri della coalizione di governo. “Il parlamento è un’istituzione sacra, il cuore pulsante della nostra democrazia e l'epicentro del processo decisionale che modella e influenza la vita dei nostri cittadini. Tale flagrante mancanza di rispetto nei confronti di questa istituzione tradisce non solo un fallimento intellettuale, ma un inquietante disprezzo per l’essenza stessa della democrazia”, hanno aggiunto gli esponenti della maggioranza parlamentare. I firmatari, inoltre, hanno lamentato che “non è il primo caso di tale disprezzo”, accusando i partiti di opposizione di aver mostrato “scarso rispetto per le procedure parlamentari” negli ultimi nove anni, sotto il governo Modi, e anche prima. L’Nda ha accusato i partiti di opposizione anche di familismo, clientelismo e “propensione alla corruzione”, nonché di tradire gli ideali del Mahatma Gandhi e di altri servitori della nazionale. Infine, ha fatto appello a “riconsiderare la loro decisione”. (segue) (Inn)