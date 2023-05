Vaticano: lo Spirito Santo non cancella le differenze ma armonizza tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco pronunciando l'omelia per la messa di Pentecoste, ha spiegato che lo Spirito Santo "non crea una lingua uguale per tutti, non cancella le differenze, le culture, ma armonizza tutto senza omologare, senza uniformare". Francesco ha spiegato: "Lo Spirito, come nella creazione, proprio a partire dalla pluralità ama creare armonia. La sua armonia non è un ordine imposto e omologato, no; nella Chiesa c'è un ordine 'organizzato secondo la diversità dei doni dello Spirito' - ha continuato il Papa - a Pentecoste, infatti, lo Spirito Santo scende in tante lingue di fuoco: dà a ciascuno la capacità di parlare altre lingue e di sentire la propria lingua parlata da altri". (Civ)