Vaticano: Papa, Sinodo non è Parlamento per rivendicare diritti secondo l'agenda del mondo

- "Il Sinodo in corso è - e dev'essere - un cammino secondo lo Spirito: non un Parlamento per reclamare diritti e bisogni secondo l'agenda del mondo". E' il monito del Santo Padre durante l'omelia per la messa di Pentecoste che si celebra in Vaticano. Francesco ha poi evidenziato che il Sinodo non è "l'occasione per andare dove porta il vento, ma l'opportunità per essere docili al soffio dello Spirito. Perché, nel mare della storia, la Chiesa naviga solo con Lui, che è 'l'anima della Chiesa' il cuore della sinodalità, il motore dell'evangelizzazione". Il Santo Padre ha poi esortato a rimettere "lo Spirito Santo al centro della Chiesa, altrimenti il nostro cuore non sarà bruciato dall'amore per Gesù, ma per noi stessi. Mettiamo lo Spirito al principio e al cuore dei lavori sinodali", l'invito di Francesco. (Civ)