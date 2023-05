Fd'I: Donzelli, da "Repubblica" fantasiose ricostruzioni su simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo sul quotidiano 'La Repubblica' fantasiose ricostruzioni su inverosimili trattative con il Ppe riguardanti il simbolo di Fratelli d'Italia. Con buona pace di tutti quelli che in Italia, pur essendo a noi ostili, vorrebbero insegnarci come dovremmo fare politica, il simbolo di Fratelli d'Italia è scelto dagli iscritti e non da altri partiti italiani o europei, né tantomeno dal, pur rispettabilissimo, direttore di Repubblica. A tal proposito, per amore di verità, comunichiamo che nessun iscritto di Fratelli d'Italia ha richiesto di modificare il simbolo, ipotesi che appassiona solo la sinistra italiana. E noi siamo poco inclini ad assecondare i desiderata della sinistra". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)