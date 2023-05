© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante la messa per la Pentecoste ha esortato a non perdere tempo a criticare gli altri: "Se il mondo è diviso, se la Chiesa si polarizza, se il cuore si frammenta - ha sottolineato - non perdiamo tempo a criticare gli altri e ad arrabbiarci con noi stessi, ma invochiamo lo Spirito. Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre, sorgente inesauribile". (Civ)