Regno Unito: governo discute un possibile tetto ai prezzi dei beni di prima necessità

- Il governo britannico sta discutendo la possibilità di fissare un tetto ai prezzi dei beni di prima necessità. Lo ha riferito il quotidiano “The Telegraph” citando fonti informate. I consiglieri del premier, Rishi Sunak, stanno lavorando a un accordo con i supermercati simile a quello raggiunto in Francia, in base al quale le principali catene della grande distribuzione si impegnano a fissare i prezzi più bassi possibili ad alcuni generi di prima necessità. A quanto ha riferito il “Telegraph”, l’esecutivo britannico ha assunto l’impegno che la misura sia volontaria. Parlando questa mattina all’emittente “Bbc”, il ministro della Salute, Steve Barclay, ha dichiarato che il governo “sta lavorando costruttivamente con i supermercati su come affrontare le preoccupazioni in merito all’inflazione alimentare”. Qualsiasi decisione non includerà “un obbligo” per i supermercati a porre un tetto ai prezzi, ha precisato il ministro. (Rel)