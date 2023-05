Politica: Salvini, parole di violenza bisogna tenerle lontane o non si semina qualcosa di buono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certe parole di violenza cui poi sono seguite le violenze bisogna tenerle lontane, chi porta odio in politica e parla di nemici invece di avversari non semina qualcosa di buono". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano. (Rem)