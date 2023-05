Maltempo: Bonaccini, misure per tutelare lavoro ed evitare chiusura anche di una sola azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Ieri in Regione confronto con ministra Calderone, Inps e Agenzia regionale per il lavoro sulla rapida applicazione dei provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri e presenti nelle richieste che avevamo avanzato insieme alle parti sociali della nostra Regione", scrive su Twitter il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini per poi elencare: "Cassa integrazione fino a 90 giorni, una tantum per lavoratori autonomi, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi: fino a 900 milioni di euro per potenziali 400 mila lavoratori delle aree alluvionate per tutelare l'occupazione, evitare chiusura anche di una sola azienda". (Rin)