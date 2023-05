Pnrr: Calenda, governo non spiega come vuole rifarlo, segua nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La problematica che il governo ha con il Pnrr è che non riesce a spiegare come vuole rifarlo. Noi gli abbiamo fatto una proposta: ripristinate Industria 4.0 e date questi soldi agli imprenditori che investono in digitale e ambiente e assumono, almeno non li buttiamo. Abbiamo scritto la norma con i relativi costi in modo che fosse in linea con le direttive europee: lo facessero perché altrimenti qui si chiacchiera di tutto senza mai riuscire a mettere in piedi niente, il vero problema di questo Paese". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine dell'evento dedicato ai giovani Under30 organizzato dal suo partito a Roma. (Rin)