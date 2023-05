Economia: Salvini, se ognuno farà suo lavoro avremo rinascimento mai visto in ultimi decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia nei prossimi anni “vivrà un rinascimento che non ha vissuto negli ultimi decenni, abbiamo un'opportunità a portata di mano storica se ognuno farà il suo lavoro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano. "Sono assolutamente ottimista e fiducioso, quello che dipende da me sono determinato a portarlo fino in fondo - ha proseguito - noi non abbiamo motivi per essere gli ultimi della classe, anzi abbiamo motivi per essere tra i primi tre, basta non avere paura del cambiamento". (Rem)