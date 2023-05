Rpt-Rai: Calenda, basta lottizzazioni indecorose di governi, sia affidata a fondazione indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Correzione alla fonte. Ripetizione con testo corretto."Chiunque arriva al governo lottizza la Rai, i politici hanno due passioni che sono la Rai e i servizi segreti. L'unico modo per risolvere questo problema è affidare la Rai a una fondazione indipendente, nominata nei componenti del Cda dal presidente della Repubblica. Questo è uno spettacolo indecoroso a cui assistiamo ogni volta, non solo nel caso di questo governo. Non funziona innanzitutto per la Rai, che è una grande azienda che fa cultura e informazione. Altrimenti la si privatizzi e facciamo prima". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine dell'evento dedicato ai giovani Under30 organizzato dal suo partito a Roma. (Rin)