Roma: controlli tra Ostia e Fiumicino, 2 arresti e 5 denunce

- Due persone arrestate, altre cinque denunciate e diverse attività commerciali sanzionate: è questo l'esito dei controlli di ieri sera condotti dai carabinieri tra Ostia e Fiumicino. I militari, coadiuvati dai colleghi dei reparti specializzati del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) nonché del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’area del litorale finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla ricerca di armi e all’identificazione di soggetti d’interesse operativo. Nel corso dei controlli, due uomini sono risultati ricercati poiché risultati destinatari rispettivamente di due ordini di carcerazione. Il primo, un romano di 47 anni è stato arrestato, dando esecuzione un ordine di carcerazione di 3 anni e 4 mesi per il reato di maltrattamenti contro i propri familiari, minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Il secondo invece, un 46enne romano, è finito in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma, per illeciti in materia di stupefacenti. (segue) (Rer)