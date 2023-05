Roma: controlli tra Ostia e Fiumicino, 2 arresti e 5 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque, invece, sono le persone denunciate a piede libero: una guardia giurata di 31 anni, trovata in possesso di diversi grammi di sostanze stupefacenti; un 41enne di origini campane che durante i controlli ha opposto resistenza ed è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un coltello; e un 41enne romano che alla fermata della stazione metro “Acilia” è stato sorpreso, poco prima dell'arrivo dei militari, mentre colpiva con dei calci l'anta in vetro di un tornello del varco di entrata della stazione Metro, per lui è scattata la denuncia per danneggiamento. Una coppia di romani, infine, è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso poiché, all'esito di un controllo sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e eroina, e denaro contante. (segue) (Rer)