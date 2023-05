Roma: controlli tra Ostia e Fiumicino, 2 arresti e 5 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Maccarese, i carabinieri del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro hanno controllato un ristorate gestito da un cittadino cinese, sanzionato per un totale di 4.500 euro, con contestuale alienazione di circa 40 kg di prodotti ittici scaduti; mentre in un supermercato di Fiumicino sono state imposte dai militari delle prescrizioni strutturali, senza elevare sanzioni. Infine, 5 persone sono state segnalate amministrativamente al Prefetto, poiché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti, per uso personale. (Rer)