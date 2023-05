Ponte Messina: Salvini, darà fastidio alla mafia perché porterà sviluppo e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giovedì abbiamo approvato un'opera tra le tante che stiamo approvando e tra queste c'è un ponte da 3,3 km che non è un ponte tra Villa San Giovanni e Messina, ma tra Berlino e Palermo. Questo ponte dà fastidio a tanti, e innanzitutto darà fastidio alla mafia perché porterà sviluppo e lavoro vero dove c'è fame, di sviluppo e di lavoro. La mafia conquista spazio dove ci sono fame, disperazione e non c'è speranza. Se porto sviluppo, modernità, connessione e crescita professionale, la mafia ha meno spazio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano. (Rem)