Roma: viaggiava con 5 chili di hashish in auto, arrestato 34enne

- Gli agenti del commissariato di polizia San Lorenzo, a Roma, hanno arrestato, a seguito di attività investigativa, un cittadino marocchino di 34 anni poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i poliziotti hanno approntato un servizio di pedinamento nei confronti dell'uomo che, a bordo della sua autovettura, si stava dirigendo verso Nettuno, e all'altezza di via dei Laghi lo hanno fermato e controllato. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti oltre 5 chili di hashish suddivisi in 51 panetti da un etto. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestati anche due italiani trovati in possesso di 24 dosi di cocaina.(Com)