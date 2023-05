Media: Salvini, c'è bisogno di giornalisti liberi, ogni tanto mi chiedo utilità Ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "C'è tanto bisogno di giornalisti liberi in Italia, non di giornalisti pigri seduti, lo dico da giornalista professionista che ogni tanto si chiede l'utilità dell'Ordine, così come degli altri ordini professionali". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano ricordando che "oggi ci sono due scadenze importanti per la storia italiana: la strage di Brescia e la morte di un giornalista libero come Walter Tobagi". (Rem)