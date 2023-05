Spagna: elezioni amministrative, per socialisti e popolari un test in vista delle politiche di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini spagnoli sono chiamati al voto il 28 maggio per le elezioni comunali e regionali, il cui significato trascende però quello locale: dalle urne potrebbero infatti arrivare segnali importanti sia per il governo socialista di Pedro Sanchez che per le opposizioni, in particolare il Partito popolare. Sono circa 35,1 milioni i cittadini spagnoli coinvolti oggi, 243.446 elettori in più rispetto al 2019. Le elezioni regionali si tengono in 12 regioni (Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Comunità di Valencia, Comunità di Madrid, Estremadura, La Rioja, Navarra, Murcia e nelle città autonome di Ceuta e Melilla) con l'esclusione dell'Andalusia, della Catalogna, dei Paesi Baschi, della Castiglia e Leon. Sul territorio nazionale si eleggeranno nuovi sindaci in 8.131 comuni e 67.152 nuovi consiglieri, 142 in più rispetto alle precedenti elezioni. I seggi sono aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 20. Molti osservatori rilevano in questo appuntamento elettorale un preambolo della sfida nazionale prevista per la fine del 2023 tra le varie forze politiche spagnole. Sanchez si è lanciato in prima linea nella campagna elettorale per mobilitare la base del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e per provare ad invertire la tendenza rilevata dai sondaggi pubblicati negli ultimi mesi dai principali istituti demoscopici nazionali, che vede il Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijoo in vantaggio di circa cinque punti. Il leader socialista sembrerebbe pagare, almeno per il momento, il logorio fisiologico del principale partito di governo, che si è trovato a guidare il Paese in una prolungata crisi senza precedenti a livello internazionale, prima con la pandemia di coronavirus e poi con lo scoppio della guerra in Ucraina. (segue) (Spm)