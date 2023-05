Spagna: elezioni amministrative, per socialisti e popolari un test in vista delle politiche di dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la campagna elettorale, Sanchez ha difeso le politiche progressiste messe in atto dal suo esecutivo contro quelle "neoliberiste" dei governi popolari. A questo proposito, il premier ha ricordato l'approvazione del salario minimo interprofessionale (Smi), l'ingresso minimo di base, la riforma delle pensioni, la cassa integrazione straordinaria (Erte) durante la pandemia, la tasse sui profitti straordinari della banche e delle grandi compagnie energetiche. Le elezioni di questo fine settimana permetteranno non solo di "fotografare" l'equilibrio di forze tra Psoe e Pp prima del "grande scontro" di fine anno, ma anche di valutare gli effetti politici nel campo di centrosinistra dell'ingresso impetuoso della piattaforma Sumar lanciata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Nell'ultimo anno, infatti, la ministra ha preparato il terreno per la nascita di un progetto alternativo a Unidas Podemos, da tempo in crisi di consensi, in grado di mobilitare partiti, movimenti e associazioni alla sinistra dei socialisti. Per la formazione viola sarà un'occasione fondamentale per invertire la tendenza o per prendere atto che il progetto nato sull'onda delle proteste popolari a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008 abbia esaurito la sua funzione. (segue) (Spm)