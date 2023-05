Spagna: elezioni amministrative, per socialisti e popolari un test in vista delle politiche di dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altra parte, per il Pp queste elezioni vogliono rappresentare la prima "spallata" al "sanchismo" e al suo "modello di gestione" in vista delle elezioni generali di fine anno. Tuttavia, secondo i principali sondaggi, a parte la Comunità di Madrid, dove sembra molto probabile la riconferma della presidente Isabel Diaz Ayuso con una maggioranza assoluta, nelle altre regioni la politica dei "patti" con il partito sovranista Vox potrebbe essere una strada "obbligata" per ottenere i voti necessari per governare in diverse regioni chiave come Valencia (dove potrebbero subentrare ai socialisti), Estremadura e Aragona. Per cercare di scongiurare il più possibile questo scenario, negli ultimi giorni della campagna elettorale Feijoo ha invitato gli elettori di Vox e Ciudadanos (Cs), oltre ai "delusi" del Psoe, al "voto utile" per avviare un vero processo di cambiamento. Le parole di Feijoo non sono state accolte con favore dal leader di Vox, Santiago Abascal, che ha replicato sostenendo che "l'appello al voto utile è sintomo di disperazione". Fino a questo momento i sondaggi non hanno rilevato un calo significativo del partito sovranista che, al contrario, si confermerebbe come terza forza politica in Spagna, testimoniando la "fedeltà" del suo elettorato. Un'alleanza tra Pp e Vox a livello locale non sarebbe, in ogni caso, una novità assoluta. Nel marzo del 2022, infatti, è nato in Castiglia e Leon il primo governo regionale congiunto tra le due formazioni che, nonostante i frequenti momenti di tensione, continua a mantenersi saldo. Più sfortunate, al contrario, sono state le esperienze a Madrid dove sia alla regione che al comune Vox ha rotto con i popolari, ritirando l'appoggio esterno. Se i popolari non dovessero ottenere la maggioranza assoluta, le trattative con Vox si preannunciano decisamente complesse. I vertici del partito di Santiago Abascal hanno chiarito, infatti, in diverse occasioni che non sono intenzionati a dare un "assegno in bianco" ai popolari per poter governare come avvenuto nel passato, lamentando il fatto che la loro generosità sia stata "mal interpretata" in diverse occasioni. Il risultato che emergerà dalle urne alle elezioni amministrative di questo fine settimana sarà una banco di prova decisivo per i due principali partiti spagnoli e sembrano avere un sapore "plebiscitario" per il governo di Pedro Sanchez. Un buon risultato permetterebbe ai socialisti di affrontare con maggior tranquillità l'ultimo tratto della legislatura, che sarà caratterizzato anche dall'importante presidenza del Consiglio dell'Ue. Al contrario, in caso di un'ampia vittoria dei popolari in regioni e comuni chiave, il partito di Alberto Nunez Feijoo potrebbe dimostrare che il "vento di cambiamento" annunciato a più riprese dai suoi vertici è davvero in marcia. (Spm)