Turchia: urne aperte per il ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu (2)

- Se Erdogan vincesse le elezioni, dovrebbe gestire un Paese con una serie di questioni irrisolte, sia dal punto di vista economico che da quello geopolitico. La crisi economica ha portato la Turchia a una forte svalutazione della lira turca e alla successiva inflazione. Il tasso d’inflazione della Turchia, seppur calato dall’85 per cento registrato lo scorso anno, resta elevatissimo, mentre il costo del lavoro è cresciuto quasi del 60 per cento, a causa dell’introduzione del salario minimo. Secondo i dati dell'agenzia di statistica, su base mensile ad aprile l'inflazione ha toccato il 43,68 per cento, in calo rispetto al 50,51 per cento di marzo 2023. Il 9 maggio scorso, la Turchia aveva aumentato i salari di 700.000 funzionari pubblici del 45 per cento, a pochi giorni dal primo turno di elezioni del 14 maggio. “Analogamente, aumentiamo il salario minimo a 15.000 lire turche (768 dollari) al mese”, aveva aggiunto il presidente, promettendo di continuare a impegnarsi per accrescere ulteriormente salari e pensioni del settore pubblico: “Per luglio, stiamo preparando elaborazioni basate sulla differenza tra inflazione e benessere sociale”. Gli aumenti annunciati il 9 maggio saranno applicati a partire da giugno, per tutto il secondo semestre del 2023, secondo quanto promesso dallo stesso Erdogan lo scorso 4 maggio, durante un comizio elettorale nella provincia di Giresun, sul Mar Nero. Il 4 gennaio scorso, Erdogan aveva disposto un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici attivi e in pensione, inizialmente del 25 per cento, poi del 30 per cento per i primi sei mesi del 2023. (segue) (Tua)