Turchia: urne aperte per il ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu (3)

Un altro punto centrale da tenere in considerazione è la politica dei bassi tassi di interesse di Erdogan, che ha avuto un impatto negativo sul valore della lira turca. In questi anni, la Turchia ha agito in controtendenza rispetto alle economie mondiali attuando teorie economiche non ortodosse, mantenendo una politica monetaria espansiva. La teoria economica convenzionale afferma infatti che quando l'inflazione aumenta, le banche centrali la combattono alzando i tassi di interesse. Un aumento dell'inflazione significa che anche i prezzi stanno aumentando, poiché vi è troppo denaro circolante a fronte di un numero limitato di beni. La soluzione a questo problema è ridurre l'offerta di denaro, in altre parole, rendere il denaro più costoso, alzando i tassi d'interesse. Nel 2022, la Banca centrale turca ha tagliato il suo tasso ufficiale di riferimento di cinque punti percentuali al 9 per cento, mentre a gennaio ha mantenuto i tassi stabili. Durante il mandato di Erdogan, la Banca centrale ha seguito le direttive del presidente turco, che ha fortemente ridotto negli anni l'indipendenza dell'istituto, imponendo una politica di bassi tassi d'interesse, nonostante l'inflazione sempre più in crescita. Lo scorso anno il governo ha introdotto diverse misure di sostegno per contribuire ad attutire le ricadute dell'inflazione, tra cui un tetto agli aumenti degli affitti, la riduzione delle tasse sulle bollette e l'inaugurazione di un importante progetto abitativo per le famiglie a basso reddito. Il punto di vista di Erdogan sull'interazione tra tassi di interesse e inflazione ha le sue basi in una scuola di pensiero che è stata chiamata "neo-fisherismo", la quale suggerisce che, in determinate circostanze (come è avvenuto nei mercati sviluppati dopo la grande crisi finanziaria), le banche centrali non sono in grado di creare inflazione tagliando i tassi d'interesse. In tal senso, le banche centrali dovrebbero essere in grado di ridurre l'inflazione tagliando gli obiettivi sui tassi di interesse invece di aumentarli come imporrebbe il monetarismo ortodosso. Tuttavia, tale teoria risulta di difficile applicazione in Paesi come la Turchia, caratterizzati da un'economia in via di sviluppo. Le economie in via di sviluppo non hanno sempre la credibilità per mantenere bassi i tassi di interesse di fronte all'aumento dell'inflazione. Quando limitano i tassi di interesse, rischiano di perdere la fiducia degli investitori e le loro valute subiscono il danno maggiore, come avvenuto appunto con la lira turca che dal 2014 al 2021 ha perso quasi l'80 per cento del suo valore, di cui il 35 per cento nel solo 2021. Tale situazione ha reso per la Turchia più difficile onorare il proprio debito in valuta estera e aumentato i prezzi delle importazioni, soprattutto di energia. La Turchia dipende per circa il 74 per cento dall'estero per il proprio fabbisogno energetico.