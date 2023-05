Turchia: urne aperte per il ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista geopolitico, la Turchia di Erdogan si è scontrata negli ultimi anni con gli Stati Uniti, l’Unione europea e il mondo occidentale in generale. A livello di politica estera, un fattore molto influente sulla Repubblica è quello della crisi russo-ucraina. In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022, ad agosto dello stesso anno Ucraina e Russia hanno firmato accordi separati con la Turchia e le Nazioni Unite per il ripristino delle esportazioni di grano, fertilizzanti e altri prodotti che normalmente transitano attraverso il Bosforo. Da quando l’iniziativa del corridoio del grano ha preso il via, ad agosto 2022, secondo quanto annunciato il 25 maggio scorso dal ministero del Commercio della Turchia, “circa 30,3 milioni di tonnellate di grano sono transitati, a bordo di 953 navi”. Nonostante quest’iniziativa e il ruolo di mediazione assunto dal Paese tra Mosca e Kiev, la guerra russo-ucraina proseguirà e danneggerà il turismo turco, proprio perché i viaggiatori dei due Paesi in conflitto non hanno né avranno la possibilità di visitare la Turchia. Questo elemento porterà gravi problemi perché, come già detto, il turismo è una delle entrate principali per l’economia turca. (segue) (Tua)