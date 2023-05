Lavoro: Ciaccheri (Sce), importante scendere in piazza per salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri, è sceso in piazza ieri per manifestare "per un nuovo welfare universale". Lo afferma Ciaccheri in una nota. "Essere in piazza a Roma con Sinistra civica ecologista insieme a tanti è fondamentale per non tornare indietro sul reddito di cittadinanza e per un nuovo welfare universale", spiega. "Nel nostro Paese abbiamo una crisi sociale di cui non possiamo far finta di niente e il governo Meloni fa scelte scellerate pensando di abolire lo strumento che ha salvato dalla povertà assoluta centinaia di migliaia di famiglie - prosegue Ciaccheri nella nota -. Lo dimostrano i dati, così si rischia di mettere a rischio povertà più di mezzo milione di cittadini e il problema non è il reddito garantito, ma la mancanza di una visione di welfare che non lasci spazio alla guerra sociale. È assolutamente necessario - conclude - investire risorse per dare vita a percorsi di educazione e formazione, regolamentare i costi degli affitti, garantire la fruizione dei trasporti pubblici e l'accesso gratuito a internet". (Com)