Roma: nuove tendenze e stilisti emergenti al festival della moda di Villa Altieri

- Si è tenuto nella splendida cornice di Villa Altieri, sede dell'archivio storico e biblioteca istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, l'evento "Festival della moda Italia and international", una manifestazione legata al mondo della moda, che rappresenta un osservatorio di ricerca privilegiato sulle future modelle, modelli e giovani stilisti in grado di coinvolgere gli standard di stile, bellezza e personalità nei futuri trend. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. Stilisti, creatori e designer di abiti e accessori nazionali e internazionali hanno partecipato e introdotto le loro creazioni di fronte a una numerosa platea di professionisti ed esperti del settore. Organizzatori dell'evento, il conduttore radiotelevisivo Stefano Raucci, voce di Radio Radio e Sky, e l'agenzia di moda Sabina Prati eventi moda, che vanta un alto cast di modelle e organizza corsi di portamento e casting per tutte le età. (segue) (Com)