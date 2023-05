Roma: nuove tendenze e stilisti emergenti al festival della moda di Villa Altieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento ha visto la partecipazione di stilisti provenienti da ogni parte d'Italia e non solo: Accademie di moda italiane, atte a promuovere la moda made in Italy tra i giovani italiani, designer e creativi di moda internazionali, portando collezioni esclusive e create appositamente per l'appuntamento di Roma. Nell'occasione sono intervenuti gli allievi stilisti dell'Alta moda accademy di Roma e l'Accademia di moda di Bergamo. "Ospitare in questa location seicentesca di Città Metropolitana di Roma, tra le ville più prestigiose del centro storico della Capitale, un'iniziativa come questa, è un segno del fatto che cultura, arte e moda si intersecano tra loro in maniera suggestiva e affascinante", spiega la consigliera delegata a Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. "La moda oggi e' diventata un settore multimediale, che si allarga a altri comparti come la musica, l'estetica, la danza e che ormai impiega migliaia di profili professionali". (segue) (Com)