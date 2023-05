Roma: nuove tendenze e stilisti emergenti al festival della moda di Villa Altieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della moda "non è solo bellezza e creatività, ma anche economia e, dopo la pandemia, l'industria della moda è tornata in crescita costante, sia per fatturato che per numero di aziende, rilanciando appieno il Made in Italy sul mercato internazionale - prosegue Michetelli -. Classicismo e innovazione trovano oggi in questo evento la sintesi perfetta: grazie ai giovani stilisti e ai giovani modelli e modelle questa sera presenti, stiamo formando la moda del futuro, un motore di estro, innovazione e di idee. L'arte e la cultura di Villa Altieri e il talento, la bellezza e lo stile di queste creazioni - conclude - rappresentano la testimonianza che Roma e il suo territorio stanno tornando ad essere la sede ideale dei grandi eventi e che la nostra città è pronta a riappropriarsi del ruolo nazionale e internazionale che le spetta di Capitale della cultura, delle arti e del talento". (Com)