Strage Brescia: Mattarella, memoria è radice di futuro

- "La comunità nazionale è consapevole di quanto stretta sia la connessione tra democrazia e giustizia e per questo sente di esprimere gratitudine verso chi ha riversato nell’impegno civile - come l’Associazione dei familiari delle vittime - l’immenso dolore personale patito". Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia. "La memoria è la radice del futuro - ricorda Mattarella -. Per questo il ricordo di oggi è un messaggio rivolto in special modo alle generazioni più giovani, a cui è trasmesso il testimone della convivenza, della solidarietà, del bene comune da riconoscere e preservare con cura, al di là di ogni legittima differenza di opinioni e interessi". (Rin)