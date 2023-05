Libia: inviato Onu incontra generale Haftar a Bengasi, focus su sviluppi politici e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato ieri sera a Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Lo ha riferito l’inviato Onu su Twitter. “Abbiamo esaminato i recenti sviluppi politici e di sicurezza, inclusa la prossima riunione del gruppo di lavoro sulla sicurezza. Abbiamo anche discusso del sostegno per un ambiente sicuro che consentirà elezioni pacifiche e inclusive nel 2023”, ha spiegato Bathily.(Lit)