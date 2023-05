© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai Mondiali di calcio femminile, "ho incontrato la scorsa settimana i colleghi francese Amélie Oudéa-Castéra e spagnolo Miquel Iceta Llorens con l'obiettivo di coordinare un’azione comune verso le nostre Tv e la Fifa per rendere televisibili anche in Italia le nostre Azzurre". Lo scrive su Twitter Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. (Rin)