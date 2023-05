Migranti: Regno Unito lancia campagna di informazione per scoraggiare arrivi illegali da Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno britannico ha lanciato una campagna di informazione per scoraggiare i migranti albanesi dal dirigersi nel Regno Unito. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. I messaggi verranno pubblicati in albanese su Facebook e Instagram e metteranno in guardia le persone dal rischio di essere “detenute e deportate” qualora decidano di intraprendere illegalmente il viaggio verso il Regno Unito. L’Albania è “un Paese sicuro e prospero”, dal quale molti partono e “viaggiano attraversano diversi Paesi in direzione del Regno Unito”, nel quale poi presentano “richieste di asilo fasulle”, ha spiegato il dicastero dell’Interno di Londra. La campagna informativa inizierà la prossima settimana. Nei 12 mesi fino a marzo 2023, le richieste di asilo nel Regno Unito provenienti da cittadini albanesi sono state 13.714. (Rel)