Business news: borse di Shanghai e Singapore stipulano protocollo d'intesa per aumentare traffico investimenti

- La Borsa cinese di Shanghai (Sse) ha stipulato un protocollo d'intesa con la Borsa di Singapore per incrementare la cooperazione sui fondi negoziati Etf, che possono essere scambiati nei mercati al pari di normali azioni. Lo riferisce la Borsa di Shanghai, precisando che l'intesa mira ad incrementare il traffico transfrontaliero d'investimenti. Il mercato azionario ha affermato che continuerà a promuovere la connettività incentrata sugli Etf e la cooperazione con i mercati lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). (Cip)