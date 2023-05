Usa: debito, Biden ha parlato con McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato oggi con il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, per un aggiornamento sulle discussioni tese a trovare un accordo per alzare il tetto del debito federale, evitando così un possibile default. Lo ha confermato la Casa Bianca, aggiungendo che il presidente ha parlato anche con i leader democratici al Congresso: Hakeem Jeffries e il senatore Chuck Schumer. Nel pomeriggio di sabato, McCarthy ha detto ai giornalisti che non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo, precisando peró che il Congresso “rispetterà il limite del 5 giugno” annunciato nei giorni scorsi dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen. (Was)