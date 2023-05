Business news: Egitto, primato in Africa per emissione obbligazioni in yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato a favore dell’Egitto una garanzia di credito parziale di 345 milioni di dollari per migliorare l’accesso al mercato delle cosiddette "obbligazioni Panda", denominate in renminbi/yuan cinesi, e per finanziare progetti verdi e sociali, nel quadro dell’Iniziativa verde. In tal modo, l’Egitto diventa il primo Paese dell’Africa a emettere obbligazioni denominate in valuta cinese, grazie al sostegno della Afdb. I fondi raccolti attraverso le obbligazioni in yuan saranno utilizzati per trasporti a basse emissioni, energie rinnovabili, e per il finanziamento delle piccole e medie imprese e dei servizi sanitari di base. L’annuncio è avvenuto in occasione degli incontri annuali dell'Gruppo della Banca africana di sviluppo che hanno preso il via oggi a Sharm el Sheikh e si concluderanno venerdì 26 maggio, all'insegna dello slogan "Mobilitare i finanziamenti del settore privato per il clima e la crescita verde in Africa". L’evento vede la presenza di circa 4.000 partecipanti, tra cui i governatori della Banca centrale di 81 Stati membri e di ministri delle Finanze. Il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, ha espresso il suo apprezzamento alla banca per il loro incrollabile e continuo sostegno all'economia egiziana. Maait ha osservato che il sostegno dell’Afdb riflette una profonda fiducia nella forza della performance economica dell'Egitto e dimostra l'eccezionale e radicata storia di cooperazione tra l'Egitto e la Banca africana di sviluppo. (Cae)