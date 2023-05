Business news: Iran-Indonesia, siglato accordo commercio da 20 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e l’Indonesia hanno siglato un accordo di commercio preferenziale del valore di 20 milioni di dollari, con lo scopo di sviluppare le relazioni dei due Paesi in tutti i settori. Lo ha annunciato il presidente iraniano Ebrahim Raisi in una conferenza stampa congiunta con il leader indonesiano Joko Widodo, a Giacarta, citato dall’agenzia di stampa filogovernativa iraniana “Irna”. Raisi ha aggiunto che “verranno utilizzate le valute nazionali per regolare i pagamenti commerciali” e ha espresso la speranza che la sua “visita in Indonesia porti a un'espansione delle interazioni tra i due potenti Paesi islamici, che abbiano effetti costruttivi a livello regionale e globale”. (Irt)