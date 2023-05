Usa: Biden conferma accordo sul debito, passo avanti importante per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato di avere raggiunto un accordo di principio con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per alzare il tetto del debito federale, evitando così un possibile default. In una nota, Biden ha parlato di “un importante passo avanti, che ridurrà la spesa pubblica proteggendo al contempo i programmi federali che aiutano i lavoratori”. Il presidente Usa ha detto che il compromesso “protegge le priorità mie e dei demcoratici al Congresso sul piano legislativo”. Il raggiungimento di un accordo di principio, ha aggiunto, è “una buona notizia per i cittadini, evitando un default che avrebbe conseguenze catastrofiche per la nostra economia”. Biden ha infine esortato la Camera e il Senato ad approvare subito il testo, una volta che sarà presentato. (Was)