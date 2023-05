Business news: Mozambico, TotalEnergies si prepara al riavvio del progetto Gnl a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica francese TotalEnergies rilancerà il suo progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) in Mozambico dopo aver seguito le raccomandazioni di un rapporto sui diritti umani pubblicato oggi. Lo ha riferito un portavoce di TotalEnergies citato dalla stampa internazionale. "In questo momento non c'è una data per il riavvio, anche se i partner del progetto prendono atto del rapporto e notano i miglioramenti della sicurezza sul campo", ha detto il portavoce. "Un piano d'azione è stato deciso sulla base delle conclusioni del rapporto e questo piano sarà ora attuato", ha aggiunto. TotalEnergies detiene una partecipazione del 26,5 per cento nel progetto, che è stato interrotto nel 2021 dopo che gli insorti legati allo Stato islamico hanno attaccato i civili nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, dove si trova il giacimento. Il rapporto commissionato, preparato dall'esperto di azioni umanitarie Jean-Christophe Rufin, ha rilevato che mentre si prevede che il conflitto armato continuerà, le zone di pericolo si trovavano ora a sud e ad ovest del sito Gnl del Mozambico stesso. (Res)