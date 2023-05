Business news: Kenya, TotalEnergies e Africa Oil si ritirano dal progetto petrolifero di South Lokichar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di esplorazione britannica Tullow Oil ha assunto la piena proprietà di un importante progetto petrolifero keniota nel bacino di South Lokichar, vicino al confine con l'Uganda, dopo che i suoi partner di joint venture, la canadese Africa Oil e la francese Total Energies, si sono ritirati. È quanto reso noto dalla stessa Tullow Oil, che in un comunicato fa sapere di essere stata informata dalle due compagnie della loro intenzione di emettere avvisi di ritiro dai blocchi 10BB, 13T e 10BA, nel bacino di South Lokichar, per "diverse ragioni strategiche interne". Di conseguenza, "l'interesse lavorativo di Tullow in questi blocchi aumenterà dal 50 al 100 per cento". Africa Oil ha fatto sapere di aver abbandonato il progetto per concentrarsi "su regioni con un alto potenziale petrolifero", in particolare nel bacino dell'Orange al largo della Namibia, mentre Total ha manifestato l'intenzione di valutare altre opzioni. Ciascuna delle tre società deteneva una partecipazione del 25 per cento nel bacino di South Lokichar. (Res)