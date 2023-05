Business news: Eni e Sonangol ampliano collaborazione in settori decarbonizzazione e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente del Consiglio di amministrazione di Sonangol, Sebastiao Pai Querido Gaspar Martins, hanno firmato oggi a Roma un memorandum d’intesa per ampliare ulteriormente gli ambiti di cooperazione tra le due aziende, tramite studi nella catena del valore dell'agribusiness e in altri settori della decarbonizzazione, tra cui i minerali per la transizione energetica e l'innovazione dell'ecosistema. La firma – riferisce una nota – è avvenuta alla presenza del presidente dell'Angola Joao Lourenco e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell'ambito della visita di Stato del presidente Lourenco in Italia. Secondo i termini del memorandum, Eni e Sonangol identificheranno e valuteranno congiuntamente opportunità nell’ambito della transizione energetica, comprese le filiere agro-industriali per la produzione di carburanti a minori emissioni di carbonio, la valorizzazione delle biomasse residue e l'ammoniaca verde per applicazioni agro-industriali. Inoltre, le due aziende valuteranno opportunità in ambito agribusiness, con studi per promuovere le sinergie tra le filiere agricole nazionali e le bioenergie, con particolare attenzione alle sementi e alle biotecnologie migliorate, alla meccanizzazione, ai fertilizzanti e ai servizi logistici. (Com)