Business news: Namibia, governo approva piano per idrogeno con partecipazione tedesca

- Il governo della Namibia ha approvato un piano per l'idrogeno con partecipazione tedesca, che prevede investimenti per 9,3 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esecutivo di Windhoek ha incaricato la società Hyphen Hydrogen Energy di sviluppare, costruire e gestire il progetto. L'azienda è di proprietà di Nicholas, sviluppatore di infrastrutture, e del gruppo per l'energia tedesco Enertrag. Gli investimenti nel progetto corrispondono a circa il Pil annuale della Namibia. Durante i lavori di costruzione e quando l'infrastruttura entrerà in funzione dovrebbero essere creati rispettivamente 15 mila e tremila posti di lavoro.GebBusiness news: Italia-Angola, presidente Lourenco, aperti a investimenti italiani in tutti i settori, anche non petroliferiRomaL'Angola è aperto agli investimenti italiani in tutti i settori, con una preferenza per quelli non petroliferi. Lo ha detto il presidente angolano, Joao Lourenco, intervenendo al Forum economico Italia-Angola, organizzato a Roma nella sede di Confindustria. "L'Angola ha in programma di privatizzare oltre 70 aziende statali nel giro dei prossimi anni e speriamo che l'appuntamento di oggi permetta di alimentare il dialogo fra imprenditori italiani e angolani per un comune beneficio e crescita", ha detto Lourenco, ricordando che l'italiana Eni è uno dei principali investitori stranieri nel settore dell'Oil&Gas angolano ma sta diversificando la sua produzione. "Desideriamo farlo anche noi, tenendo in conto l'esperienza e il prestigio italiano sul mercato internazionale, anche nel settore turistico", ha detto il capo dello Stato angolano. (Res)