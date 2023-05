Business news: Angola, ministro Economia, puntiamo a crescita economica del 3,6 per cento entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Angola auspica di raggiungere per il quinquennio 2023-2027 una crescita economica del 3,6 per cento, obiettivo da raggiungere soprattutto con il sostegno del settore non petrolifero. Lo ha detto il ministro angolano dell’Economia e della Pianificazione, Mario Augusto Caetano Joao, parlando al Forum economico Italia-Angola. "Entro il 2027, al termine del suo piano di rilancio nazionale, l’Angola auspica di dipendere dal settore petrolifero per il solo 20 per cento del totale", ha spiegato Joao, precisando che il Paese lavora per diversificare la sua economia e che grazie a questo approccio ha potuto far fronte alle crisi globali del periodo. “Il Paese ha fatto prova negli ultimi anni di una buona resilienza”, ha detto il ministro, specificando che fra i settori che hanno trainato la crescita al 3 per cento ci sono quello dell’agribusiness e della pesca.ResBusiness news: Angola, Joao Francisco (Aipex), presto la creazione di una zona franca aperta anche a investimenti italianiRomaIl governo dell’Angola intende creare la prima zona franca a 70 chilometri da Luanda, che sarà aperta anche agli investimenti di aziende italiane. Lo ha spiegato Lello Joao Francisco, presidente dell'Agenzia angolana degli investimenti e della promozione delle esportazioni (Aipex), parlando al Forum economico Italia-Angola presso la sede di Confindustria. “L’Angola è stata suddivisa in quattro zone e a mano a mano che si procede verso l’interno del Paese aumentano gli incentivi ed i pacchetti di investimenti”, ha aggiunto Joao Francisco, precisando che il governo angolano ha, ad esempio, interesse a migliorare le sue infrastrutture e che anche per questo nel 2018 sono state aggiornate le leggi sugli investimenti di aziende straniere nel Paese, che consentono alle aziende straniere di rimpatriare i loro capitali e di accedere ai tribunali angolani in caso di contenzioso. (Res)