Business news: Energia: Descalzi (Eni) riceve presidente angolano Lourenco, focus su decarbonizzazione e agroenergie

- L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente della società, Giuseppe Zafarana, hanno accolto presso il tecnopolo Eni 2050 lab, situato all’interno del contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense, il presidente della Repubblica dell’Angola, Joao Lourenco, insieme a una delegazione di ministri del governo angolano per illustrare le soluzioni tecnologiche al centro della strategia di decarbonizzazione dell’azienda. L’incontro, afferma Eni in un comunicato, avviene nell’ambito della visita di Stato del presidente angolano, che oggi è stato accompagnato da Adao Francisco Correia De Almeida, ministro di Stato e suo capo di gabinetto, e da Tete Antonio, ministro per gli Affari esteri. Eni 2050 lab è uno spazio polifunzionale dedicato all’innovazione e alla ricerca che comprende un laboratorio, un’area di monitoraggio e una di visualizzazione immersiva di modellistica avanzata basata sui supercomputer di Eni Hpc4 e Hpc5. Al suo interno, Eni promuove tecnologie proprietarie e breakthrough per la decarbonizzazione, attive sulle tre principali piattaforme di ricerca aziendali: rinnovabili e nuove energie, soluzioni per la decarbonizzazione, prodotti circolari e bio.ComBusiness news: Italia-Angola, governo di Luanda sigla tre accordi di cooperazione con Cdp, Leonardo e IceRomaIn occasione del Forum economico Italia-Angola che si è tenuto nella sede di Confindustria, a Roma, sono stati siglati tre importanti accordi di cooperazione tra il governo angolano e Cassa depositi e prestiti, Leonardo e Agenzia Ice. Il primo accordo, riferisce Confindustria Assafrica & Mediterraneo in un comunicato, è un memorandum d'intesa firmato da Paolo Lombardo, direttore per la Cooperazione internazionale allo sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti, e il ministero delle Finanze angolano, e punta a sostenere e finanziarie iniziative concrete per lo sviluppo di settori chiave per l’Angola e tutto il continente africano, come l’agritech, la manifattura, le infrastrutture e l’energia, anche attraverso le risorse messe a disposizione dal Fondo italiano per il clima e da iniziative congiunte con istituzioni come la Commissione europea e la Fao. Il secondo accordo è stato firmato da Alberto Bava, vicepresidente Marketing Africa di Leonardo, ha come oggetto il supporto tecnologico, da parte di Leonardo al ministero dei Trasporti angolano, per l'implementazione di progetti strategici di realizzazione e modernizzazione di infrastrutture portuali, aeroportuali e basi navali. Il terzo accordo, firmato da Maurizio Forte, direttore dell'Ufficio di coordinamento e promozione Made in Italy di Ice Agenzia e dal presidente dell'Agenzia di investimento privato e promozione delle esportazioni dell'Angol (Aipex), Lello Joao Francisco, prevede l'istituzione di un quadro di cooperazione con la finalità di sviluppare un partenariato per promuovere e attrarre investimenti nonché promuovere le esportazioni; la promozione della cooperazione tecnica e dello scambio di esperienze di sviluppo nazionale. (Com)