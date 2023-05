Business news: fatturato colosso computer Lenovo diminuito del 24 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del colosso dei computer cinese Lenovo è calato per il terzo trimestre consecutivo da gennaio a marzo, riducendosi del 24 per cento su base annua nel quadro della minore domanda globale di dispositivi elettronici. A quanto si apprende dal rapporto sui risultati trimestrali pubblicato dalla compagnia, le entrate generate nel periodo si sono attestate complessivamente a 12,63 miliardi di dollari, in linea con le aspettative degli analisti. Le vendite di dispositivi elettronici, in forte aumento durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19, hanno iniziato a contrarsi lo scorso anno. Nel quarto trimestre del 2022, Lenovo ha registrato un calo delle entrate pari a 24 punti percentuali, ai minimi da 14 anni. (Cip)